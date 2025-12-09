पाटसला ऊस तोडताना काळ्या बिबट्याचे दर्शन
वरवंड, ता.९ : पाटस (ता. दौंड) येथे ऊसतोड मजुरांना मंगळवारी (ता.९) दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास पॅंथर सदृश काळ्या बिबट्याचे दर्शन घडले. एका ऊसतोड मजुराला उसाच्या सरीतून गुरगुरण्याचा आवाज आला. काही क्षणातच तो त्याच्यासमोर आला. यामुळे सर्व मजुरांची धावपळ उडाली.
मजुरांनी बिबट्या दिसताच ऊसतोडणी सोडून शेताच्या एका बाजूला धाव घेतली. त्यांनी याबाबत ऊस मालकाला कळविले. घटनेची माहिती मिळताच वनरक्षक रामेश्वर तेलंग्रे हे वनकर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी शेतकरी आकील बागवान व संजय भागवत यांनी सांगितले की, तीन दिवसांपूर्वी आम्हालाही काळा बिबट्या दिसला होता. मागील काही महिन्यांपासून या परिसरात बिबट्याचा वावर दिसत आहे. दरम्यान, डाळिंब शेतात लावलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही बिबट्या सदृश प्राणी स्पष्ट दिसत असल्याचे वनरक्षक तेलंग्रे यांनी सांगितले.
तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे, वनपाल योगिता वीर, वनपाल अंकुश खरात, वनकर्मचारी आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. याबाबत काळे यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसाठी तत्काळ पिंजरा व ट्रॅपकॅमेरे लावले आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी सुरक्षतेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी.
