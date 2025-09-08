होळ येथे डीजे मालकावर गुन्हा दाखल
वडगाव निंबाळकर, ता. ८ : होळ (ता. बारामती) येथे गावठाण भागात मोठ्या आवाजात लावलेल्या डीजे मालकावर वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी कारवाई करून गुन्हा नोंदवला.
दीपक लक्ष्मण भंडलकर (रा. सुपा, ता.बारामती) असे गुन्हा दाखल झालेल्या डीजे मालकाचे नाव आहे. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप सुतार यांनी फिर्याद दिली आहे. रविवारी (ता. ७) रात्री आठच्या सुमारास होळ ते वाणेवाडी रस्त्यावर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे सभागृहाजवळील रस्त्यावर मोठ्या आवाजात डीजे लावला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष पाहणी केली त्यावेळी भंडलकर यांचे वाहन (क्र.एमएच ४३ एडी १९५५) कर्णकर्कश आवाजात सार्वजनिक शांततेचा भंग करून सार्वजनिक उपद्रव करत वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल, अशा धोकादायक परिस्थितीत बराच वेळ रस्त्यावर थांबवले असताना मिळून आले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे.
