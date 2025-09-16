वडगाव पोलिसांकडून दोन महिलांची सुटका
वडगाव निंबाळकर, ता. १६ : वेश्या व्यवसायाकरिता जबरदस्तीने चारचाकी वाहनातून चालवलेल्या दोन महिलांची वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) पोलिसांनी सुटका करून दोन सराईत आरोपींना अटक केली आहे.
करंजेपूल (ता. बारामती) येथील बसथांबा परिसरात सोमवारी (ता. १५) पोलिस पेट्रोलिंगदरम्यान लाल रंगाची काळ्या काचा असलेली संशयित गाडी फिरत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी नाकाबंदी करत गाडी थांबवून पाहणी केली असता त्यामध्ये दोन पुरुष आणि दोन महिला आढळल्या. कसून चौकशी केली असता दोन पीडित महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून अवैधरीत्या वेश्या व्यवसाय करायला भाग पाडल्याचे समोर आले. हडपसर येथून लोणंद येथे आणून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडल्यानंतर त्या महिलांना नीरा- बारामती मार्गावरून पुढे घेऊन जात असल्याचे उघड झाले.
याप्रकरणी सुयोग हिंदुराव खताळ (रा. कापडगाव, लोणंद, ता. फलटण, जि. सातारा) प्रीतम अप्पासाहेब घुले (रा. कापडगाव, लोणंद, ता. फलटण, जि. सातारा), अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याकडून स्विफ्ट मोटार (क्र. एमएच ११ एमडी ८०५५) जप्त केली. पीडित महिलांपैकी एकीच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी महिला व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल केला. ताब्यात घेतलेली आरोपींवर लोणंद पोलिस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्याचा सखोल तपास करून मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांनी व्यक्त केली. या दोन्ही आरोपींना बारामती न्यायालयासमोर हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत (ता. १९) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. महिलांना सुधारगृहात ठेवल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
