विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा होणे अत्यावश्यक
वडगाव निंबाळकर, ता. २२ : विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले लेखनकौशल्य व सर्जनशीलता जोपासावी यासाठी हस्ताक्षर स्पर्धा अत्यावश्यक आहेत, स्पर्धेत भाग घेऊन लिहिणारे हात पुढे भविष्य घडवतील असा विश्वास मार्तंड देवस्थान जेजुरीचे विश्वस्त पोपटराव खोमणे यांनी व्यक्त केला.
वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) येथील स्वातंत्र्य विद्यामंदिर येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक प्रतिष्ठान यांच्या वतीने उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त आयोजित हस्ताक्षर स्पर्धेतील विजेत्यांच्या पारितोषिक वितरण समारंभात ते बोलत होते. माध्यमिक शाळेतील पाचवी ते दहावीतील प्रत्येकी तीन जिल्हा परिषद शाळेतील प्रत्येक वर्गातील दोन अशा एकूण २६ विद्यार्थ्यांना यावेळी सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. पोपटराव खोमणे हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. भाजप भटक्या विमुक्त आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र खोमणे हे प्रमुख पाहुणे होते.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक चिंतामणी क्षीरसागर यांनी तर सूत्रसंचालन मोहन गायकवाड यांनी केले. यावेळी मुख्याध्यापक हेमंत तांबे, युवराज खोमणे, लक्ष्मण चव्हाण, शिवाजी खोमणे, हरिभाऊ भंडलकर, अनिल गवळी, कविता जाधव उपस्थित होते. गेल्या तीन वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवत असल्याची माहिती देऊन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुनील खोमणे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
