वडगाव निंबाळकर पोलिसांची अवैध दारू वाहतुकीवर कारवाई
वडगाव निंबाळकर, ता. २३ : नीरा- बारामती मार्गावर निंबूत (ता. बारामती) येथे बेकायदेशीर देशी- विदेशी दारू वाहतूक करणारे वाहन वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी पकडले. यामधील दोघांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मिळालेली दारू आणि वाहन, असा ११ लाख ११ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे.
शुभम रामचंद्र होळकर (रा. रावडी खुर्द, ता. फलटण, जि. सातारा) व सोमनाथ बाळासाहेब पवार (रा. करंजेपूल, ता. बारामती) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत. सोमवारी (ता. २२) रात्री १० वाजता ही कारवाई करण्यात आली. एका वाहनातून अवैधरीत्या दारू आणली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. नीरा- बारामती मार्गावर तपासणी सुरू केली. पुरंदर तालुक्यातून बारामती तालुक्यात प्रवेश करणाऱ्या पहिल्याच वळणावर पिकअप (क्र. एमएच ११ डीडी ६९२६) अडवून तपासणी केली. वाहनातून विनापरवाना बेकायदेशीर देशी व विदेशी दारूचे बॉक्स मिळून आले.
पोलिसांनी गाडीत असलेल्या शुभम व सोमनाथ यांना परवाना व कागदपत्रांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी पिकअप व दारूसह मुद्देमाल ताब्यात घेतला. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ११ लाख ११ हजार ३७५ रुपये इतकी आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
जप्त केलेला दारूचा साठा बनावट आहे का? कोणत्या दुकानदाराकडे घेऊन चालला होता? याची चौकशी होईल, अशी माहिती निंबाळकर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.