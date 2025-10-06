लोणीपाटीतील रस्त्याच्या साइड पट्टीवर राडारोडा
वडगाव निंबाळकर, ता. ६ ः शिरूर- सांगवी काँक्रिट रस्त्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्याच्या साइड पट्टीवर मातीमिश्रित मुरूम टाकल्याने पावसात रस्त्यावर राडारोडा झाल्याचा प्रकार लोणीपाटी ते सुपे (ता. बारामती) या भागात दिसून येत आहे. याबाबत वाहनचालक आणि प्रवाशांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
एका बाजूचे काँक्रिट काम पूर्ण झाले असले तरी उंच झालेल्या रस्त्याला लागून साइड पट्टी भरण्यासाठी सुमार दर्जाचा मुरूम टाकला आहे. काही ठिकाणी रस्त्यालगतचाच उपलब्ध मुरूम वापरल्याने पावसात ती लाल माती बनली असून, त्याचा राडारोडा रस्त्यावर साचून अपघाताचा धोका आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून हे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बराच काळ बंद होती. नुकतीच एका बाजूने वाहतूक सुरू केली असली, तरी दमदार पावसामुळे साइड पट्टीवरील मुरमाचा चिखल झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची तारांबळ उडत असून, एका बाजूला मुरमाचा चिखल, तर दुसऱ्या बाजूला चालू असलेले काम आणि खोल खड्डे असे दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.
रस्त्याचे काम दर्जेदार पद्धतीने व्हावे, साइड पट्टीसाठी योग्य मुरूम वापरला जावा, अशी मागणी काळखैरीवाडी येथील नागरिक सुभाष काळखैरे व सचिन काळखैरे यांनी केली आहे. संबंधित विभागाने तातडीने पाहणी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी वाहनचालक आणि नागरिकांनी केली आहे.
02889, 02890
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.