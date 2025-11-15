महा-ई-सेवा, आधार केंद्र चालकांचा संप मागे
वडगाव निंबाळकर, ता. १५ : पुणे जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र आणि आधार केंद्र चालकांची पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे संप मागे घेण्यात आला आहे, अशी माहिती बारामती तालुका महा-ई-सेवा व आधार केंद्र संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाविरोधात तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ महा-ई-सेवा व आधार केंद्र चालकांनी राज्यव्यापी तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. पुणे जिल्ह्यातील कार्यकारिणी सदस्यांनी जिल्हाधिकारी डुडी यांची भेट घेऊन केंद्र चालकांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी केंद्र चालकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या उपस्थित मुद्द्यांवर सकारात्मक पद्धतीने विचार करून शासनाच्या निदर्शनास तातडीने आणण्याबाबत आश्वासन दिले. केंद्र चालकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी योग्य मार्ग काढण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे. यामुळे संप मागे घेतला आहे. सर्व कामे सुरळीत पार पडतील असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. चर्चेमध्ये पुणे जिल्हाध्यक्ष विजय मोहिते, सचिव भीमराव आठवले, राज्य प्रतिनिधी महाधन उघडे, राज्य संघटक योगेश रांधवण, किशोर अडसूळ, दिनेश पवार, पुणे हवेली अध्यक्ष विशाल कुलकर्णी, किरण काकडे, किरण काकडे आदी उपस्थित होते. सर्व महा-ई-सेवा व आधार केंद्रे नागरिकांच्या सेवेसाठी पूर्ववत सुरू राहणार असल्याचे राज्य व जिल्हा कार्यकारिणी यांच्यातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
02918
