वडगाव निंबाळकर येथे प्रबोधनात्मक व्याख्यान
वडगाव निंबाळकर, ता. ६ : वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) येथील तुकाई माता तरुण मंडळाच्या वतीने दत्तजयंती निमित्त सामाजिक भान जागवणारे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य जागृती निर्माण करणारे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. ‘बाप समजून घेताना’ या प्रभावी विषयावर समाज प्रबोधनकार व्याख्याते वसंत हंकारे यांनी उपस्थित विद्यार्थिनी पालक आणि तरुणांसमोर प्रभावी विचार मांडले.
धार्मिक कार्यक्रमासह समाज उपयोगी उपक्रम राबविल्यामुळे तरुण मंडळाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. हंकारे यांनी आपल्या भाषणात शालेय जीवनातील बदल विद्यार्थ्यांवर वाढत असलेला ताण चुकीच्या वागणुकीमुळे पालकांना सहन करावा लागणारा मानसिक त्रास याची जाण भावनिक पद्धतीने करून दिली. आई-वडिलांची कष्ट आणि त्याग समजून घेतला तर जीवनात योग्य दिशा मिळते, असा संदेश त्यांनी आपल्या हृदयस्पर्शी उदाहरणांसह दिला त्यांच्या सादरीकरणातील भावनिकता आणि वास्तववादी विचार विद्यार्थिनी आणि पालकांना चांगले भिडले.
कार्यक्रमप्रसंगी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील, राजेंद्र राजेनिंबाळकर, अमृत दरेकर, शिवा काका फाउंडेशनचे सर्वेसर्वा स्वप्नील कारंडे, मुख्याध्यापक हेमंत तांबे यांच्यासह तुकाई माता तरुण मंडळाचे सर्व तरुण सहकुटुंब उपस्थित होते. नीलेश अगम यांनी सूत्रसंचालन केले.
