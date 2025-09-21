वडापुरीत वाजत गाजत मिरवणूक
वडापुरी, ता. २१ : इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात भाद्रपती बैलपोळा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी बैलपोळ्यानिमित्त गावातील असलेल्या जागृत देवस्थानच्या दर्शनासाठी बैलांची वाजत गाजत मिरवणूक काढली होती. इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बैलपोळा सणानिमित्त सकाळपासून बैलांना अंघोळ घालणे, बैलांना रंगबेरंगी रंगाने रंगवणे, बैलांच्या अंगावर नवनवीन कपडे घालणे, विविध प्रकारच्या वस्तूंनी सजविणे व संध्याकाळी गावातून मिरवणूक काढणे असे ठिकठिकाणी पहावयास मिळाले.
तालुक्यातील वडापुरी, अवसरी, बेडसिंग, भांडगाव, भाटनिमगाव, बाभूळगाव,कांदलगाव, हिंगणगाव,तरटगाव, पंधारवाडी, जाधववाडी, शेटफळ हवेली, रेडणी परिसरात बैलपोळा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.
