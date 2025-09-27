अवसरीत मक्याची कणसे पाण्यात
वडापुरी, ता. २७ : इंदापूर तालुक्यात गेल्या दोन दिवसापासून जोरदार सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतात काढून टाकलेली मका पिकाची कणसे पाण्यातच असल्यामुळे मका पीक धोक्यात आली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
वडापुरी, अवसरी, शेटफळ हवेली,पंधारवाडी, झगडेवाडी, कांदलगाव, शहा, हिंगणगाव, बाभूळगाव भांडगाव या परिसरात दोन दिवसांपासून पुन्हा पावसाने हजेरी लावल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी पिकात पाणी साठले आहे, तर काढण्यासाठी आलेले मका पीक शेतात काढून ठेवले होते ती मकाची कणसे व उभे असलेल्या मका पीक काढण्यासाठी येत नसल्याने नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. दोन दिवसांपासून सतत होत असलेल्या पावसामुळे कांदा, सोयाबीन, केळी, डाळिंब, पेरू यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार असल्याचे फळबाग शेतकऱ्यांनी सांगितले तर मोठ्या उसाला या पावसाचा फायदा होणार आहे तर नुकतीच लागण केलेल्या उसाला याचा फटका बसणार असल्याचे देखील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.