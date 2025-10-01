शहा ग्रामस्थांचा श्रमदान उपक्रमात सहभाग
वडापुरी, ता. १ ः स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून २ ऑक्टोबर हा दिवस स्वच्छ भारत दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने शहा (ता. इंदापूर) येथे श्रमदानाच्या उपक्रमात ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
स्वच्छता ही सेवा मोहीम १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबवली जात असून, याच मोहिमेचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून शहा येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. एक दिवस एक तास एक साथ या संकल्पनेवर आधारित या देशव्यापी श्रमदान उपक्रमात ग्रामस्थांनी उस्फूर्तपणे सहभाग नोंदवून गावातील सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता करण्यात आली.
यावेळी सरपंच दिलीप पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी संजीवनी मराळ, लहू निकम, अण्णा निकम, संतुराम निकम, विजय पाटील, गावातील महिला, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व ग्रामस्थांनी सहभाग नोंदवला.
