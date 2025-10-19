भाटनिमगाव बंधाऱ्यास बसविली ढापे
वडापुरी, ता. १८ : भाटनिमगाव (ता. इंदापूर) येथील भीमा नदीवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यास ढापे टाकण्यास शुक्रवारपासून (ता. १७) सुरुवात झाली आहे.
या बंधाऱ्यावरील पाणीसाठ्यावर इंदापूर तालुका व माढा तालुक्यातील हजारो एकर शेती अवलंबून आहे. भाटनिमगाव बंधाऱ्यावर सुरवड- भांडगाव व अवसरी पाणीपुरवठा अशा दोन शेतीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सहकारी तत्त्वावरील पाणीपुरवठा संस्था अवलंबून आहेत. तसेच, अनेक गावच्या पाणीपुरवठा योजनाही अवलंबून आहेत.
जलसंपदा विभागाकडून प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बंधाऱ्यांना ढापे टाकून पाणी अडविले जाते. बंधाऱ्यांना लोखंडी ढापे टाकताना सिमेंट व ज्यूटचे गोणपाट वापरून ढापे पॅक केले जातात, जेणेकरून पाण्याची गळती होऊ नये.
उजनीतून भीमा नदी पात्रात विसर्ग बंद
उजनी धरणातून भीमा नदीच्या पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग बुधवारी (ता. १५) बंद केला आहे. उजनी धरणामध्ये शनिवारी (ता. १८) ११७.२३ टी.एम.सी. एवढा पाणीसाठा होता. धरणामध्ये उपयुक्त पाणीसाठा ५३.५७ टी.एम.सी. एवढा आहे. दरम्यान, उजनी धरणातून सीना- माढा उपसा सिंचन योजना, दहिगाव उपसा सिंचन योजना, बोगद्यातून विसर्ग पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलेला आहे. मुख्य कालव्यातून ३०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. दरम्यान, धरणामध्ये दौंड येथून येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग शनिवारी २६८४ क्युसेक एवढा होता.
