इंदापुरातील मका उत्पादक आर्थिक संकटात
वडापुरी, ता. १६ : इंदापूर तालुक्यात सध्या मका पिकाची काढणी व मळणीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. मात्र या मका पिकाला बाजारात प्रतिक्विंटल १७०० ते १९०० रुपये बाजारभाव विकावी लागत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कमी भावामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना दिला जाणारा भाव हा हमी भावापेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ साठी मक्याचा हमीभाव (एमएसपी) प्रतिक्विटल २४०० रुपये जाहीर केला आहे. मात्र, क्विंटलला १७०० ते १९०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना ४०० ते ७०० रुपयाचे नुकसान होत आहे.
मका पिकासाठी फण, पाळी, नांगरट, रोटावेटर व पेरणी तसेच औषधांच्या खर्चाचा विचार केला तर उत्पादन कमी व खर्च जादा असे गणित झाले आहे यातच
मका उत्पादक शेतकरी उत्पादित केलेली मका वाळवून घरी साठवून ठेवू शकत नाही,त्यामुळे शेतकरी मका वाळविण्यासाठी डांबरी रस्त्याचा वापर करत असताना वडापुरी परिसरात दिसत आहेत.
