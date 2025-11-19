‘नीरा भीमा’चे एक लाख टन गाळप पूर्ण
वडापुरी, ता. १९ : शहाजीनगर (ता. इंदापूर) येथील नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२५-२६ च्या २५ व्या ऊस गळीत हंगामामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करीत १ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले, अशी माहिती कारखान्याच्या अध्यक्षा भाग्यश्री पाटील यांनी दिली.
कारखान्याने ऊस गाळपाचा एक लाख टनाचा पल्ला अल्पावधीतच पार केल्याबद्दल कारखान्याचे संस्थापक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोडणी वाहतूक कंत्राटदार, अधिकारी, कर्मचारी व हितचिंतक अभिनंदन केले आहे. कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केल्याने गाळप क्षमता प्रतिदिनी ३५०० टन असताना, सध्या कारखान्याकडून प्रतिदिनी ५५०० ते ५७०० टन या उच्चांकी क्षमतेने ऊसाचे गाळप सुरू आहे. कारखान्याचे सहवीज निर्मिती, इथेनॉल आदी उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पामधून कार्यक्षमतेने उत्पादन सुरू आहे. चालू हंगामामध्ये कारखान्याचे संस्थापक हर्षवर्धन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे ७ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नशील असल्याचेही भाग्यश्री पाटील यांनी सांगितले. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष दादासाहेब घोगरे, लालासाहेब पवार, विलास वाघमोडे, ॲड. कृष्णाजी यादव, दत्तू सवासे, प्रतापराव पाटील, प्रकाश मोहिते, संजय बोडके, राजकुमार जाधव, विजय घोगरे, सुभाष गायकवाड, राजेंद्र देवकर, उमेश पाटील, महेशकुमार शिर्के, आनंद बोंद्रे, रामचंद्र नाईक, राहुल कांबळे, संगीता पोळ, कल्पना शिंदे, कार्यकारी संचालक नवनाथ सपकाळ, अधिकारी उपस्थित होते.
