लाखेवाडी येथे बालचिमुकल्यांचा आठवडे बाजार
वडापुरी, ता. ६ : लाखेवाडी येथील विद्यानिकेतन स्कूल अॅण्ड ज्युनियर कॉलेज व प्रेसिडेंसी इंटरनॅशनल स्कूल, विद्यानिकेतन कॉलेज ऑफ फार्मसी व विद्यानिकेतन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ५) आठवडा बाजाराचे नियोजन केले होते.
विद्यार्थ्यांना बाजारातल्या व्यवहाराची माहिती मिळावी आणि त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी प्रशालेमध्ये आठवडा बाजार भरविला होता. बाजारातील खरेदी-विक्रीची माहिती मिळावी, पैशांचा वापर कसा करावा, याची जाणीव व्हावी, या उद्देशाने या आठवडे बाजाराचे नियोजन केले होते.
या बाजारामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढावा, पैशांचे महत्त्व समजावे, भाजीपाला विक्रीसोबत फळभाज्या, विविध फळे, विविध खाद्यपदार्थ यांचा हिशेब समजावा यासाठी या बाजाराचे आयोजन केले होते. फळे, भाजीपाला विक्री करताना विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसंडून वाहत होता. खवय्यांनी विद्यार्थ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या वस्तू मनसोक्त खरेदी करत या बाजाराचा आनंद लुटला. बाजारातील उत्साह व लगबग पाहून संस्थेच्या उपाध्यक्षा चित्रलेखा ढोले यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
यावेळी संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष श्रीमंत ढोले, उपाध्यक्षा चित्रलेखा ढोले, सचिव हर्षवर्धन खाडे, मुख्य सल्लागार प्रदीप गुरव, ऋषिकेश ढोले, पृथ्वीराज ढोले, प्राचार्य गणेश पवार, राजेंद्र सरगर, सम्राट खेडकर आदी उपस्थित होते.
