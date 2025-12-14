शहाजीनगरला ऊसतोड मजूर आरोग्य तपासणी
वडापुरी, ता. १३ : शहाजीनगर (ता. इंदापूर) येथील आरोग्य उपकेंद्रामार्फत १७६ ऊसतोड मजूर व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली, अशी माहिती डॉ. वैशाली खाडे यांनी दिली आहे.
नीरा भीमा सहकारी साखर कारखाना, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबिराचे आयोजन केले होते. त्याचे उद्घाटन नीरा भीमा साखर कारखान्याचे उपाध्याक्ष दादासाहेब घोगरे यांनी केले. यावेळी कार्यकारी संचालक नवनाथ सपकाळ यांच्यासह संचालक मंडळ तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
शिबिरामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र बावडाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अभिषेक ताटे, डॉ. ज्ञानेश्वर बाहेगावकर, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र शहाजीनगरच्या समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली खाडे यांनी रुग्ण तपासणी करून उपचार केले.
शिबिरात, ५४ रुग्णांची रक्त तपासणी, ५४ रुग्णांची थायरॉईड तपासणी, ३४ रुग्णांचा ईसीजी, १४५ रुग्णांच्या छातीचा एक्स रे काढण्यात आले. शिबिर यशस्वितेसाठी महालॅबचे चिंतामणी गायकवाड, एक्स-रे तालुका पर्यवेक्षक सुखदेव मोहिते यांचे सहकार्य लाभले यावेळी आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहाय्यक,आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आशा सेविका उपस्थित होते.
