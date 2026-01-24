वडापुरी परिसरामध्ये गव्हाचे पीक जोमदार

वडापुरी, ता. २४ : इंदापूर तालुक्यात या वर्षी गव्हाच्या पेरण्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत. त्यातच सतत पडत असलेल्या थंडीचा फायदा गव्हाच्या पिकाला चांगला होत असल्याने गव्हाचे पीक जोमदार बहरले आहे.
इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ हवेली, अवसरी, वडापुरी, पंधारवाडी, बेडसिंग, भांडगाव, भाटनिमगाव, तरटगाव, कांदलगाव, हिंगणगाव, लाखेवाडी, बाभूळगाव या परिसरात गव्हाच्या पेरण्या मोठ्या प्रमाणात झाल्याने गव्हाच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे.
सतत पडत असलेल्या थंडीमुळे गव्हाच्या लोंब्या चांगल्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. गव्हाचे दाणे देखील चांगले भरून आले आहेत. त्यामुळे चांगल्या आलेल्या गव्हामुळे या यावर्षी गव्हाच्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याचे चित्र इंदापूर तालुक्यात आहे.
या वर्षी झालेल्या पावसामुळे साडेतीन ते चार महिन्याच्या या गव्हाच्या पिकाला पाण्याची कमतरता पडली नाही. मात्र, अधूनमधून येत असलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे विहिरींचे पाणी देखील कमी होत असल्याचे चित्र देखील पहावयास मिळत आहे
02987
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.