नत्रयुक्त खतांचा अधिक वापर टाळा
वेल्हे, ता.१० : ‘‘राजगड तालुक्यातील भात पिकांवर खोड किडीचा प्रादुर्भाव व करपा रोग होण्यास सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी जास्त नत्र युक्त (युरियाचा) खतांचा वापर टाळावा. तसे केल्यास करपा रोग वाढू शकतो,’’ असा सल्ला राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रादेशिक कृषी विस्तार केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. विकास भालेराव यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
करंजावणे (ता.राजगड) येथे बुधवारी (ता.१०) भात पिकांची पाहणी करताना भालेराव यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. राजगड तालुक्यातील भात पिकांची पाहणी व रोग मार्गदर्शन व प्रचार प्रसिद्धीसाठी क्षेत्रभेटीसाठी दौरा आयोजित केला होता. यावेळी शास्त्रज्ञासह व तालुका कृषी अधिकारी यांनी राजगड तालुक्यातील आंबवणे, करंजावणे, सोंडे सरपाले, अडवली, मार्गासनी, विंझर या गावांमधील भात पिकांवर कीड व रोग बाधित भात शेतांची पाहणी केली.
यावेळी प्रभारी राजगड तालुका कृषी अधिकारी गोरख नेवरे, मंडल कृषी अधिकारी प्रशांत भोसले, कृषी सहाय्यक अधिकारी महेश जगताप करंजावणे गावचे उपसरपंच अनंत शिंदे,प्रगतशील शेतकरी दादा शिंदे, भरत शिंदे, दिलीप दगडे, वसंत दगडे, संभाजी भगत, बापू तळेकर आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, करपा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसताच, कार्बेन्डाझिम ५० टक्के (डब्ल्यूपी) १० ग्रॅम किंवा मेंकोझेब ७५ टक्के (इसी) ३० ग्रॅम किंवा हेझाकोनाझोल ५ टक्के (इसी) २० मिली हे १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा, असे आवाहन भात पिकावरील करपा (ब्लास्ट) रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भालेराव यांनी केले आहे.
