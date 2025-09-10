रानडुक्कराच्या शिकारप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा
वेल्हे, ता. १० ः बोरावळे (ता. राजगड) येथील रानडुकराच्या शिकारीप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) रात्री उशिरा घडल्याची माहिती राजगड वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिली.
याप्रकरणी गुलाब बबन शिंदे (वय ४०), संतोष बबन तळेकर (वय ४५), शंकर बबन गोरे (वय ४५, तिघेही रा. बोरावळे, ता. राजगड), बबलू शंकर बांदल (वय ४०), शांताराम कृष्णा खुटवड (वय ५९, दोघेही रा. निगडे बुद्रुक, ता.राजगड) व सहदेव विलास लिम्हण (वय ३७), राजाराम सदाशिव शिर्के (वय ५२, रा. पारवडी, ता. भोर) अशा एकूण सात जणांना वनविभागाकडून गुन्हा दाखलकरीत अटक करण्यात आली आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंबवणे वनपरिमंडळ व वेल्हे वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येत असलेल्या बोरावळे येथे वन्य प्राण्याची शिकार केल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांकडून मिळाल्यानंतर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी येथे धाड टाकली. यावेळी रानडुकराचे मांस कापत असताना संबंधित आरोपी दिसून आले. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहिल्यानंतर सर्व आरोपी पळून जात असताना पाठलाग करून त्यांना पकडण्यात आले.
दरम्यान, आरोपींकडून रानडुकराचे मांस व वापरण्यात आलेली हत्यारे जप्त करण्यात आली आहेत. संबंधित कारवाई पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, शीतल राठोड, भोर सहाय्यक वनरक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजगड वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे, वेल्हे वन परिमंडळ अधिकारी दया डोमे, वन परिमंडळ अधिकारी स्मिता अर्जुन, वैशाली हाडवळे, मंजूषा घुगे, वनरक्षक ए. आर. सोनकांबळे, वनरक्षक वाय. बी. टीकोळे, सुनील होल्गीर, निखिल रासकर, एस. के. भैमुले, बी. एल. जगताप, राजेंद्र निंभोरे, स्वप्नील उंबरकार, अर्चना कोरके, अमोल गायकवाड, संतोष रणसिंग यांच्या पथकाने केली.
