खड्ड्यामुळे अस्कवडीतील महिला कोमात
वेल्हे, ता. १७ : रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्यामुळे दुचाकीवरून पडलेली एक महिला गंभीर जखमी झाली. त्यांच्या मेंदूवरील शस्त्रक्रियेनंतर सुद्धा त्या गेल्या पाच दिवसांपासून कोमात असल्याने त्यांच्या मुलाने वेल्हे पोलिस दूरक्षेत्रात धाव घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
भारती बाळू दसवडकर (वय ५३ रा, अस्कवडी, ता.राजगड) या त्यांच्या मोठा मुलगा मनोज दसवडकर यांच्या दुचाकीवरून साखर गावामधून अस्कवडी गावाकडे येत होत्या. गुरुवारी (ता.११) चेलाडी-वेल्हा रस्त्यावर असलेल्या मार्गासनी गावच्या हद्दीत रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यात दुचाकी आपटल्याने भारती यांचा तोल जाऊन त्या रस्त्यावर पडल्या. या अपघातामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांच्यावर पुणे येथील खासगी दवाखान्यामध्ये उपचार सुरू करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. १२) त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली; मात्र गेल्या पाच दिवसांपासून त्या कोमातच असल्याने अद्यापही कोणाशी त्या बोलल्या नसून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. रस्त्याच्या दुरवस्थेला तसेच खड्ड्यांना जबाबदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच थेट कारवाईची मागणी करीत वाल्हे पोलिस दूरक्षेत्रात गुन्हा दाखल करावा यासाठी भारती यांचा छोटा मुलगा तुषार दसवडकर याने बुधवारी (ता.१७) अर्ज केला आहे. मात्र, रस्ता दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करणारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. राजगड तालुक्यामध्ये किल्ले राजगड, तोरणा मढे घाट तसेच इतर पर्यटन स्थळी हजारो पर्यटक येत असतात तसेच तालुक्यातील विद्यार्थी नोकरवर्ग यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रवास या रस्त्यावरून होत असतो. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत काही दिवसांपूर्वीच मनसेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दसवडकर यांनी रस्त्यांमधील खड्ड्यावरती वृक्षारोपण आंदोलन केले होते यानंतर तात्पुरती खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यात आली होती; मात्र तरीही अनेक ठिकाणचे खड्डे भरले गेले नसल्याची तक्रार नागरिक करत होते.
उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष
पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेल्हे-चेलाडी रस्त्यावरील खड्डे बुजवून घेऊन साइडपट्ट्या काढणे आवश्यक असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना केल्या गेल्या नसल्याने अनेक छोटे-मोठे अपघात झाले आहेत. १४ जुलैला भोरमधील एका युवकाचा रस्त्यातील खड्ड्यामुळे अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती.