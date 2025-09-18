अडवलीच्या शुभमचे उत्तुंग यश
वेल्हे, ता. १८ : अडवली (ता. राजगड) येथील शुभम तानाजी इंगुळकर याने जिद्द व चिकाटी मेहनतीच्या जोरावर विक्रीकर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. दुसऱ्या प्रयत्नात परीक्षा पास झाल्याबद्दल त्याच्यावर तालुक्यातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
शुभमचे प्राथमिक शिक्षण हे जिल्हा परिषद शाळेत झाले. आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण आंबवणे येथील सरस्वती विद्यालयात झाल्यानंतर विंझर येथील अमृतेश्वर महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर पुणे येथील एका खासगी ऑनलाइन क्लासच्या माध्यमातून १२ ते १३ तास अभ्यास करून त्याने हे यश संपादन केले आहे.
शुभमचे वडील हे मूळचे शेतकरी असले तरीही गावाकडे उत्पन्नाचे ठोस साधन नसल्याने पुण्यात जाऊन ते खासगी ड्रायव्हरची नोकरी करत आहेत, तर आई ही गृहिणी आहे. मोठा भाऊ आकाशचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न शुभमने पूर्ण केले आहे. या यशाबाबत बोलताना शुभम म्हणाला, ‘वडील दुसऱ्याच्या मालकीची असलेल्या चारचाकीवर ड्रायव्हर असताना घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. मोठ्या भावाचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ न शकल्याने भावाच्या व आई-वडिलांच्या व मित्रांच्या पाठबळामुळे मी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. त्याचा पाठलाग करण्यासाठी जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यश संपादन केले. शुभमच्या या यशाबद्दल माजी सरपंच गोपाळ नाना इंगुळकर, आमदार शंकर मांडेकर यांनी अभिनंदन केले आहे.
