राजगडला बिबट्याच्या भीतीने शेत कामासाठी मजूर मिळेनात

वेल्हे, ता. १५ : राजगड तालुक्यामध्ये गेल्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांत आठपेक्षा अधिक पशुधनांचा मृत्यू झाला असतानाच तालुक्याच्या दुर्गम भागासह पूर्व पट्ट्यातील गावात बिबट्यांकडून हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या भीतीने भात काढणीला शेतमजूर मिळत नसल्याची खंत परिसरातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
राजगड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात असणाऱ्या अठरा गाव मावळ परिसरात गुरुवारी (ता. १३) वरोती गावामधील प्रकाश जाधव यांच्या तीन शेळ्या बिबट्याने ठार केल्या असल्याची माहिती केळद ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रमेश शिंदे यांनी दिली. या ठिकाणी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पाहणी करून पंचनामा केला आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागात असलेल्या अंबवणे येथील तळेकर वस्तीवर शनिवारी (ता. १५) सुनील दामगुडे यांच्या कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करत त्यास ठार केले.
आंबवणे ते सोंडे परिसराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात झाडे ,झुडपे, नदी असल्याने अनेक वेळा येथील नागरिकांना बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने भीतीच्या छायेखाली येथील नागरिक वावरत आहेत. या परिसरातून आंबवणे येथे शाळेसाठी अनेक विद्यार्थी येत असल्याने पालकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. वनविभागाने याबाबत तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी सोंडे परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश बढे यांनी केली.
