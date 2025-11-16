डोक्यात दगड पडून राजगडवर महिला जखमी
वेल्हे, ता. १६ ः किल्ले राजगडवर (ता. राजगड) पर्यटनासाठी आलेल्या मुंबईतील महिलेच्या डोक्यात दगड पडून जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. १६) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.
पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माकडांमुळे दगड निसटून महिलेच्या डोक्यात पडून जखमी झाल्या होत्या. वर्षा दत्तात्रेय हुंडारे (वय ३५) राहणार कांदिवली मुंबई, असे जखमी महिलेचे नाव आहे.
गडावरील पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे बालेकिल्ल्यावरून जखमी महिलेस अवघ्या ३० मिनिटात गडावरून खाली आणल्याने महिलेचा जीव वाचला.
कांदिवली मुंबई येथून किल्ले राजगडावर पर्यटनासाठी २० जणांचा ग्रुप गट आला होता. राजगड किल्ल्यावर फिरत असताना बालेकिल्ल्यावर गेल्यानंतर बालेकिल्ल्याच्या माचीवरील असलेल्या माकडांमुळे दगड पडून वर्षा जखमी होऊन बेशुद्ध पडल्या. या घटनेची माहिती मिळताच पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी दादू वेगरे, बापू साबळे, विशाल पिलावरे यांनी घटनास्थळी जात इतर पर्यटकांच्या मदतीने जखमी महिलेस स्ट्रेचरवर टाकून किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या खंडोबाच्या माळावर आणले. पोलिस हवालदार सोमेश राऊत यांनी वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात हुंडारे यांना दाखल केले. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये असलेले डॉ. ज्ञानेश्वर हिरास यांनी महिलेवर उपचार केले. पुढील उपचारासाठी महिलेला पुण्याकडे रवाना केले आहे.
