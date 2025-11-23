स्वारगेट-गुंजवणे मुक्कामी एसटी सुरू करा
वेल्हे, ता. २२ : पंचवीस वर्षांपासून सुरू असलेली गुंजवणीत एसटीची मुक्कामी सेवा कोरोना काळापासून भोर आगाराने बंद केल्याने नागरिकांसह पर्यटकांचे हाल होत आहेत. ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याची लेखी मागणी शनिवार (ता. २२) गुंजवणे ग्रामपंचायतीच्या वतीने राज्य परिवहन महामंडळाच्या भोर आगारास केल्याची माहिती गुंजवणेचे सरपंच लक्ष्मण रसाळ यांनी दिली.
भोर डेपोची स्वारगेट-गुंजवणे मुक्कामी एसटी बस सेवा कोरोना कालावधीच्या पूर्वी २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा देत होती. स्वारगेट बस स्थानकातून सायंकाळी पाचच्या दरम्यान सुटणारी एसटी रात्री साडेआठ ते नऊच्या दरम्यान गुंजवणे गावी मुक्कामी यायची, तर सकाळी सहा वाजता ही गाडी गुंजवणे गावातून निघत असे. या एसटी बस मधून परिसरातील नागरिक, वृद्ध महिला, तरुण वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षण, नोकरी तसेच औषध उपचारासाठी नसरापूर, पुणे येथे ये-जा करीत होते. तर पुण्याहून किल्ले राजगडाकडे ये-जा करण्याकरता पर्यटक या एसटीचा प्रवास करीत होते. मात्र कोरोनाच्या कालावधीनंतर ही मुक्कामी एसटी बस बंद करण्यात आली.
किल्ले राजगडाचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश केला असल्यामुळे राज्यासह देश विदेशातून राजगडावर पर्यटक येत आहेत. या भागातील गुंजवणे, चिरमोडी, फणशी, आवळी, दादवडी, घावर, साखर या परिसरातील नागरिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत. तसेच शरीर स्वास्थ्याने बेजार असलेल्या अनेक रुग्णांची गैरसोय होत असून राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सवलतींपासून वंचित राहत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
गुंजवणे ग्रामपंचायतीच्या वतीने लेखी मागणी पत्र प्राप्त झाले आहे. एसटी सेवा पूर्ववत करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे विभागीय नियंत्रक अरुण सिया यांच्याशी लेखी पत्रव्यवहार करणार आहे.
शंकर मांडेकर, आमदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.