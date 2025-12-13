गोवंश वाहतुकीच्या संशयावरून आस्कवडीत तरुणाला मारहाण
वेल्हे, ता. १३ : आस्कवडी फाटा (ता. राजगड) परिसरात गोरक्षक असल्याचा दावा करत एका तरुणास अडवून त्याचे अपहरण, मारहाण व खंडणी मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. १३) सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
दादू लिम्हण, अक्षय धावले (पूर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही) आणि त्यांचे इतर चार अनोळखी साथीदार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती वेल्ह्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.
याबाबत केतन प्रविण वाघमोडे यांनी फिर्याद दिली आहे. वाघमोडे हे शुक्रवारी (ता. १२) वेल्हे- चेलाडी रस्त्यावर सायंकाळी त्यांच्या कॅरी गाडीमधून बैल घेऊन चालले होते. यावेळी आस्कवडी येथील चिंतामणी राईस मिलसमोर वाघमोडे यांच्या गाडीसमोर दादू लिम्हण व त्याचा एक अनोळखी साथीदार यांनी मोटारसायकल आडवी लावली. तसेच, ‘आम्ही गोरक्षक असून, तू बैल कत्तलीसाठी नेत आहेस, आमच्या चौकीवर चल,’ असे म्हणत त्यांनी वाघमोडे यांचा मोबाइल व गाडीची चावी हिसकावून घेतली. त्यानंतर त्यांना माळरानावर नेऊन लिम्हण याने त्याच्या अजून काही साथीदारांना बोलावून घेतले व त्यांनी वाघमोडे यांना लाथाबुक्क्या आणि झाडाच्या काठीने मारहाण केली. वाघमोडे यांना गुगल पेचा पासवर्ड विचारून बिअर खरेदी केली व त्यांची गाडी सोडण्यासाठी ३० हजार रुपयांची खंडणी मागितली.
हे पैसे घेण्यासाठी त्यातील एक जण चेलाडी फाटा, नसरापूर येथे गेला असता तेथे फिर्यादीच्या साथीदारांनी त्यास पकडून राजगड पोलिस ठाणे येथे नेले. मात्र, अंधाराचा गैरफायदा घेऊन तो पळून गेला. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास वेल्हे पोलीस करत आहेत.
