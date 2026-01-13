आजी-माजी आमदारांची राजगडमध्ये प्रतिष्ठा पणाला
मनोज कुंभार : सकाळ वृत्तसेवा
वेल्हे, ता. १३ : राजगड तालुक्यामध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये आजी- माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार असून, मुख्य लढत ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपमध्ये होणार असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, शिवसेना व मनसेसुद्धा तालुक्यामध्ये उमेदवार रिंगणात उतरविण्याच्या तयारीत आहे. इच्छुक उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्यास अनेक उमेदवार बंडखोरी करत स्थानिक पातळीवर आघाड्या होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे दोन गट, तर पंचायत समितीचे चार गण आहेत. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांवर, तर पंचायत समितीच्या तीन जागांवर विजय संपादन केला होता. मात्र, संग्राम थोपटे यांनी पक्ष बदलून भाजप प्रवेश केला आहे. भाजप पक्ष संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखाली राजगड तालुक्यामध्ये तिकीट वाटप करण्याची दाट शक्यता आहे. अजित पवार गटाचे आमदार शंकर मांडेकर हे राजगडमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसणार आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या दोन जागांसाठी आठपेक्षा अधिक उमेदवार इच्छुक असल्याने मांडेकर यांना पक्षातील बंडखोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
विंझर गटामध्ये सर्वसाधारण पदासाठी आरक्षण आहे. या ठिकाणी मोठी चुरशीची लढत होण्याचे चित्र पाहावयास मिळणार आहे.
तर वेल्हे बुद्रुक गट हा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव गटासाठी आरक्षित आहेत. पंचायत समितीच्या चार गणांसाठीही अनेक इच्छुक आहेत
जिल्हा परिषद गट आरक्षण : विंझर : सर्वसाधारण, वेल्हे बुद्रुक : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.
पंचायत समिती गण आरक्षण : वेल्हे बुद्रुक : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वांगणी : सर्वसाधारण, विंझर : सर्वसाधारण, पानशेत : सर्वसाधारण महिला.
मागील पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद- कॉंग्रेस- २.
पंचायत समिती- कॉंग्रेस- ३, अपक्ष- १.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.