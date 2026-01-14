‘परवानग्यांसाठी ४८ तास अगोदर अर्ज करा’
वेल्हे, ता. १४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची जबाबदारी सर्वच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे असून, निवडणुकीसंदर्भातील सर्व परवानग्या घेण्यासाठी ४८ तास अगोदर लेखी अर्ज करून परवानगी घेण्याच्या सूचना राजगड तालुका निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर यांनी केले.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजगड तालुका सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक तहसील कार्यालय वेल्हे येथे बुधवारी (ता. १४) आयोजित केली होती. यावेळी राजगड तालुका तहसीलदार निवास ढाणे, गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्यासह मनसेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दसवडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे अध्यक्ष किरण राऊत, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष शंकरराव भुरुक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख उमेश नलावडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष राजू रेणुसे, मनसेचे तालुकाप्रमुख दिगंबर चोरघे, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष बाप्पू शिंदे यांच्यासह पक्षातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी तळेकर यांनी आचारसंहितेसंदर्भात सूचना देत निवडणूक प्रक्रिया उपस्थितांना समजावून सांगितली. विविध प्रकारचे दाखले हे पंचायत समितीच्या माध्यमातून मिळतील तर विविध प्रकारच्या परवानग्यांसाठी वेल्हे पंचायत समिती येथे एक खिडकी योजना सुरू केली जाईल. प्रशासनाकडून सर्वपक्षीय उमेदवारांसाठी सहकार्य केले जाईल. मात्र राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनीसुद्धा प्रशासनास सहकार्य करावे व आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
साहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते म्हणाले, ‘‘निवडणूक कालावधीमध्ये सोशल मीडिया हा प्रचाराचा मोठा भाग झाला असून, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर सद्यःस्थितीला मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह बदनामीकारक, मेसेज अथवा व्हिडिओ सोशल मीडियाद्वारे व्हायरल केल्यास याची गंभीर दखल घेत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील.’’
