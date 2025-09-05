‘नेचर’ उद्योग समूहामध्ये ५ ते २० टक्के वेतनवाढ
वालचंदनगर, ता. ५ : इंदापूर तालुक्यातील कळस येथील नेचर उद्योग समूहाने कर्मचाऱ्यांना ५ ते २० टक्के वेतनवाढ केली आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक २० टक्के वेतनवाढ केली असून, २५०० कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा फायदा होणार असल्याची माहिती नेचर उद्योग समुहाचे प्रमुख अर्जुन देसाई यांनी दिली.
कळस येथील नेचर डिलाईट उद्योग समूहात दुधापासून दूध पावडर, दही, ताक, तूप, पनीर, आम्रखंड, श्रीखंड, पेढा, बासुंदी, फ्रोझन पनीरसह अनेक दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यात येतात. नेचर डेअरीची दररोज २१ लाख लिटर दूध हाताळण्याची क्षमता आहे. नेचर उद्योग समूहामध्ये पशुखाद्य निर्मितीचा कारखाना असून, दर्जेदार पशुखाद्य तयार करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची मका खेरदी करून मकेला बाजारभावापेक्षा जास्त दर दिला जातो. बाटलीबंद पाण्याचा प्रकल्प असून, राज्यात व परराज्यातील नेचर बाटलीबंद पाण्याची विक्री होत आहे. तसेच, नवीन व्यवसाय करणाऱ्या युवकांना नेचर पतसंस्थेच्या माध्यमातून कर्जाचा पुरवठा करण्यात येतो. नेचर उद्योग समूहामध्ये काम करणारे कर्मचारी हे बहुतांश इंदापूर तालुक्यातील आहेत.
नवीन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना व ज्यांचे वेतन १५ हजार रुपये आहे, त्यांना २० टक्के वेतन वाढ दिली आहे. तसेच, २५ हजारापर्यंत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये १७.५ टक्के, ५० हजार वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के वेतनवाढ, ७५ हजार वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १२.५ टक्के वेतनवाढ व १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के वेतनवाढ केल्याची माहिती देसाई यांनी दिली.
आपला परिसर कृषी प्रधान आहे. ‘नेचर’मधील कर्मचारी शेतकऱ्यांची मुले आहेत. नवीन कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतनवाढ केल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये अधिकचे पैसे मिळणार असून, त्यांची प्रगती होण्यासाठी मोलाची मदत होईल. शेतकऱ्यांना जास्तीजास्त दुधाचा दर देण्यासाठी नेचर उद्योग समूह कटिबद्ध आहे. सध्या शेतकऱ्यांना ३५ रुपये प्रतिलिटर दुधाचा दर देण्यात येत आहे.
- अर्जुन देसाई, प्रमुख, नेचर उद्योग समूह
कळस (ता.इंदापूर) :- नेचर उद्योग समूहाचा दूध प्रकल्प
