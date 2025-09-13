‘छत्रपती’ची तब्बल तीन वर्षांनंतर सर्वसाधारण सभा
वालचंदनगर, ता.१३ : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २८ सप्टेंबर रोजी तब्बल तीन वर्षांनंतर होणार आहे. कारखान्याचे नवीन संचालक मंडळ निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच सभेला सामोरे जाणार आहे.
भवानीनगरमधील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक पाच वर्षे रखडली होती. १० वर्षांनंतर मे २०२५ कारखान्याची निवडणूक पार पडली. निवडणुकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांच्या पॅनेलने दणदणीत विजय मिळवून सर्वच्या सर्व २१ जागा जिंकल्या होत्या. सध्या कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक कारखान्याचा कारभार पाहत आहे. माजी अध्यक्ष प्रशांत काटे यांच्या कार्यकाळामध्ये छत्रपती कारखान्याची शेवटची सर्वसाधारण सभा २९ सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाली होती. तत्कालीन संचालक मंडळाने सर्वसाधारण सभेला वेळोवेळी कारखान्याची निवडणूक इतर कारणामुळे मुदत वाढ घेतल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून कारखान्याची सर्वसाधारण सभा झाली नव्हती.
२१ पैकी १९ संचालक नवीन
कारखान्याच्या संचालक मंडळातील २१ संचालकांपैकी १९ संचालक हे नवीन असून पहिल्यांदा श्री छत्रपती कारखान्याचे संचालक झाले आहेत. श्री छत्रपती कारखान्याचा सभासद सुज्ञ व जागरूक असून राज्यामध्ये सभासदांची वेगळीच ओळख आहे. यापूर्वी रात्री ११ वाजेपर्यंत कारखान्याची सर्वसाधारण सभा सुरू असल्याचा इतिहास असून कारखान्याचे सर्वसाधारण सभेमध्ये सभासदांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसाधारण सभेला विशेष महत्त्व
कोणत्याही संस्थेची सर्वसाधारण सभा ही संस्थेचा आत्मा असते. सर्वसाधारण सभासदांना सभेमध्ये प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सभासदांना असतो. सभासदांच्या प्रश्नाचे उत्तर संचालक मंडळाला द्यावे लागते. तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत असल्यामुळे सर्वसाधारण सभेला विशेष महत्त्व असल्याने वार्षिक सर्वसाधारण सभा महत्त्वाची असते.
