सणसर येथील ओढ्याचे खोलीकरण करणार : भरणे
वालचंदनगर ता. १५ : सणसर (ता.इंदापूर) येथील ओढ्याचे खोलीकरण करून ओढ्याच्या पुराच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे सांगितले.
भरणे यांनी तातडीने नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी केली. यावेळी प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, तहसीलदार जीवन बनसोडे, गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, सरपंच यशवंत नरुटे, माजी सरपंच पार्थ निंबाळकर, ग्रामसेवक सचिन पवार, पोलिस पाटील राजेंद्र चव्हाण यांच्यासह ग्रामस्थ होते. यावेळी भरणे यांनी सांगितले की, सणसर येथील ओढ्याला वर्षभरामध्ये पूर येण्याची ही तिसरी वेळ आहे. लाकडी, निंबोडी परिसरामध्ये मोठा पाऊस झाल्यानंतर या परीसरातील सर्व पाणी सणसरच्या ओढ्याला येत असून ओढ्याला पूर येत आहे. यासाठी ओढ्याचे खोलीकरण करणे गरजेचे आहे. खोलीकरणाचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
