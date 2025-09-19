कळंब येथे पीएचडी केंद्रास मान्यता
वालचंदनगर, ता. १९ : कळंब (ता. इंदापूर) येथील फडतरे नॉलेज सिटीमधील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून एमबीए पीएचडी संशोधन केंद्रास मान्यता मिळाल्याची माहिती अध्यक्ष संस्थेचे उत्तम फडतरे यांनी दिली.
ज्ञान कला क्रीडा व कृषी प्रतिष्ठान संचलित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी इंजिनिअरिंग, फार्मसी, इंग्लिश मीडियम शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तसेच एमबीए, एमसीए व बीसीए महाविद्यालयाचे शिक्षण उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांना आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून व्यवस्थापन क्षेत्रातील पीएचडी करण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने महाविद्यालयात असणाऱ्या पायाभूत सोयी सुविधा, कॉम्प्युटर लॅब, लायब्ररी, प्राध्यापक व संशोधन मार्गदर्शक यांची तपासणी करून मान्यता दिली आहे, अशी माहिती उत्तम फडतरे, सचिव दत्तात्रेय फडतरे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय फडतरे यांनी दिली. पीएचडीची मान्यता शैक्षणिक गुणवत्तेची पावती असून भविष्यात संशोधनाला नवे परिमाण देणारी ठरेल, असे संस्थेचे कॅम्पस डायरेक्टर डॉ. अरुण इंगळे व डॉ. विपुल निंबाळकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.