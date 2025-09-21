मिरवणुकीतील शेतकऱ्यांना कृषिमंत्र्यांकडून शुभेच्छा
वालचंदनगर, ता. २१ : राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी बैलपोळ्याच्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील लासुर्णे, जंक्शन, अंथुर्णे, भरणेवाडी, शिरसटवाडी, रणगाव, कळंब, निमसाखर परीसरातील शेतकऱ्यांनी बैलपोळा उत्साहात साजरा केला. चालू वर्षी इंदापूर तालुक्यासह जिल्ह्यामध्ये समाधानकारक पाऊस झाला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सकाळीपासुन शेतकऱ्यांची पोळ्याची लगबग सुरू होती. शेतकऱ्यांनी बैलांना स्वच्छ धुऊन, अंगाला रंग लावला. बैलाच्या अंगावर झालर टाकून आकर्षक सजावट केली होती.
शेतकऱ्यांनी बैलांचे पूजन करून त्यांना पुरणपोळीचा नैवेद्य चारून दुपारी चार वाजेपासून पारंपरिक वाद्याच्या निनादात बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली होती. या मिरवणुकीत गुलालाची उधळण करत शेतकरी फटाक्यांची आतषबाजी करत ग्रामदैवताच्या समोर दर्शनासाठी आणले होते. हलगी च्या तालावर बैलाची मिरवणूक काढण्यात आली. भरणे नियोजित दौरा आटोपून जात असताना निमसाखरमधील बैलपोळ्यामध्ये सहभागी झाले. बैलांचे पूजन करून त्यांना नैवेद्य चारला. राज्यभरातील शेतकऱ्यांना बैलपोळ्याचा शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.