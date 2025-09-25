वालचंदनगर - जंक्शन रस्त्यावर खड्डेच खड्डे
वालचंदनगर, ता. २४ ः वालचंदनगर ते जंक्शन (ता. इंदापूर) रस्त्याला जागोजागी खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचले असून, नागरिकांना ये- जा करण्यासाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील वालचंदनगर ते जंक्शन महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्याने अनेक नागरिक नियमित ये- जा करीत असतात. तसेच नातेपुते, शिखर शिंगणापूर, दहिवडी, कराडला जाण्यासाठी या रस्त्याचा उपयोग होते. वालचंदनगरमध्ये शैक्षणिक सुविधा असल्याने दररोज अनेक नागरिक, विद्यार्थी शिक्षणासाठी वालचंदनगर ये- जा करीत असतात. वालचंदनगर जवळील गार्डन चौकामध्ये
रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. सन २०१६- १७ मध्ये वालचंदनगर ते डाळज या रस्त्याचे काम केंद्रीय मार्ग निधीमधून सुमारे १८ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण केले होते. यानंतर वेळोवळी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली. वालचंदनगर ते जंक्शन रस्ता वालचंदनगर कंपनीच्या मालकीचा आहे. यासंदर्भात कंपनीत अधिकाऱ्यांशी गुरुवारी (ता. २५) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
वालचंदनगर ते जंक्शन रस्ता महत्त्वाचा आहे. रस्त्याने दररोज शेकडो प्रवासी ये- जा करीत असतात. रस्त्याचे काम होणे गरजेचे आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
- संतोष ऊर्फ कुमार गायकवाड, सरपंच, वालचंदनगर
मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी दररोज वालचंदनगरला जावे लागते. गार्डन चौकातील खड्ड्यांमुळे खूप त्रास होतो. या ठिकाणी गाडी घसरून पडण्याची शक्यता आहे.
- अतुल वाघ, पालक, जंक्शन
वालचंदनगर कंपनीच्या मालकीचा रस्ता
सध्या डाळज ते कळंबोलीच्या पुलापर्यंतच्या रस्त्याचे सिमेंट क्रॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. बोरी पाटी ते वालचंदनगर रस्ता वालचंदनगर कंपनीच्या मालकीचा आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी वालचंदनगर कंपनीचे काम करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासंदर्भात कंपनीशी चर्चा सुरू असल्याचे महाराष्ट्र- राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
