लासुर्णेत केळीच्या रोपांची मुळे कुजली
वालचंदनगर, ता. ३० : लासुर्णे (ता. इंदापूर) परिसरात सततच्या पावसामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. नवीन लागवड केलेल्या केळीच्या रोपांची मुळे कुजली असून वाढ खुंटली आहे. शेतकरी पाऊस उघडण्याची प्रतिक्षेमध्ये आहे. हवाहवासा वाटणारा पाऊस शेतकऱ्यांना नकोसा झाला आहे.
वालचंदनगर परिसरात ३०० मिलिमिटर पेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. इंदापूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्याच्या सुरवातील केळीच्या नवीन रोपांची लागवड केली आहे. केळीच्या नव्या रोपांना लागवडीनंतर तीन महिने अतिशय कमी प्रमाणात पाणी द्यावे लागते. मात्र, तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये सतत पाऊस सुरू असल्यामुळे केळीच्या रोपांना आपोआपच पावसाचे जास्त पाणी मिळाल्यामुळे रोपांची मुळे कुजली आहेत. पावसामुळे चिखल झाला असून शेतकऱ्यांना औषध फवारणीसाठी शेतामध्ये जाता येत नाही. अनेक रोपांची पाने ही पिवळी पडू लागली आहेत. कमी सूर्यप्रकाशामुळे रोगांचे प्रमाण वाढले असून घडावर करपा, तांबेरा येत आहे. एरवी शेतकऱ्यांना हवाहवासा वाटणारा पाऊस नकोसा झाला आहे. पाऊस थांबण्याच्या प्रतिक्षेमध्ये शेतकरी आहेत.
केळीची २५ ऑगस्टला दोन एकरामध्ये लागवड केली आहे. सुरुवातीला पहिले दहा-बारा दिवस केळीच्या रोपांची चांगली वाढ झाली. मात्र, नंतर सतत पाऊस सुरू पडला. यामुळे रोपांची मुळे कुजली. रोपांची वाढ खुंटली आहे.
- संदीप गुरव, शेतकरी, जाचकवस्ती, लासुर्णे
