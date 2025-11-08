गांजा तस्करी करणाऱ्या चौघांना पोलिस कोठडी
वालचंदनगर, ता. ८ : परराज्यातून अमली पदार्थ गांजाची तस्करी करणाऱ्या टोळीतील चौघांना वालचंदनगर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ७) जीव धोक्यात घालून सिनेमा स्टाइल पाठलाग करून कळंब (ता.इंदापूर) येथे अटक केली. इंदापूर न्यायालयाने चौघांना पाच दिवसांची (बुधवार, ता. १२) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपींकडून दोन गोण्यांमधील २४ लाख ९८ हजार ५०० रुपयांचा ९९.९४ किलो गांजा, ५ लाखांची मोटार असा २९ लाख ९८ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
फिरोज अजीज बागवान ( वय ३६, रा. कसबा, बारामती), प्रदीप बाळासाहेब गायकवाड, वय २८), मंगेश ज्ञानदेव राऊत वय २९, दोघे रा. मळद, ता. बारामती) व आश्रम अजीज सय्यद (वय २९ ,रा. नीरा वागज, ता. बारामती) असे पोलिस कोठडी सुनावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे म्हणाले की, ‘‘बीकेबीएन रस्त्याने शुक्रवारी (ता. ७) पहाटे ५ च्या सुमारास मोटारीमधून अमली पदार्थ गांजाची वाहतूक करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर बीकेबीएन रस्त्यावर जागोजागी सापळा लावण्यात आला होता. कळंब जवळ मोटार येताच आरोपींना पोलिस पाठीमागे असल्याची चाहूल लागताच भरधाव वेगाने मोटार पळविण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी सिनेमा स्टाईलने पाठलाग करून मोटार थांबवून तपासणी केली असता २४ लाख ९८ हजार ५०० रुपयांचा ९९.९४ किलो गांजा सापडला. नायब तहसीलदार अविनाश डोईफोडे यांच्यासमोर गांजा जप्त करण्यात आला. अमली पदार्थ तस्करीमध्ये आंतरराज्य टोळीचे रॅकेट असण्याची शक्यता असून तपास करण्यात येत आहे.’’
