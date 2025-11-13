‘छत्रपती’च्या साखर उताऱ्यात झपाट्याने वाढ
वालचंदनगर, ता.१३ : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचा गोडवा वाढत असून, साखरेच्या उताऱ्यामध्ये (रिकव्हरी) मध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. साखरेचा उतारा बुधवारी (ता.१२) १०.०२ झाला. उतारा वाढल्यास उसाला दरही चांगला मिळणार आहे.या गोडव्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कारखान्याच्या गळीत हंगामाला एक नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. संचालक मंडळाने चालू हंगामामध्ये जास्तीतजास्त सभासदांचा ऊस गाळप करण्याचे नियोजन केले आहे. कार्यक्षेत्रातील सभासदांचा ताजा ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होत असल्यामुळे साखरेचा उतार दररोज वाढत आहे. साखरेचा उतारा एक नोव्हेंबर रोजी ८.२६ होता. त्याच्यामध्ये दररोज वाढ होत आहे. यामध्ये पाच नोव्हेंबरपासून लक्षणीय वाढ होत आहे. त्याची सरासरी आता ८.९८ पर्यंत पोचली आहे. चालू वर्षी संचालक मंडळाने ऊस तोडणीचे काटेकोरपणे केलेले नियोजन तसेच ताजा ऊस साखर कारखान्याला गाळपासाठी उपलब्ध होत असल्यामुळे उताऱ्यामध्ये वाढ होत आहे. साखरेचा उतारा चांगला मिळाल्यास सभासदांच्या उसाला दर वाढीव मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचा वातावरण आहे. याबाबत कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी सांगितले की, संचालक मंडळाने चालू गळीत हंगामामध्ये १२ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे कारखान्याला अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी मदत करत आहे.. सभासदांनी सर्व ऊस देऊन सहकार्य करावे.
क्षमतेपेक्षा अधिक गाळप सुरू
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप करीत आहे. कारखान्याच्या दोन्ही युनिटची क्षमता दररोज ६५०० टन आहे. गळीत हंगामातील उच्चांकी गाळप बुधवारी (ता. ११) झाले. एका दिवसामध्ये ७९०९ ऊस टन गाळप झाले असून कारखान्याने १२ दिवसांमध्ये ७२ हजारटन ऊस गाळपाचा टप्पा ओलांडला आहे. कारखाना लवकर प्रतिदिन आठ हजार टनापेक्षा जास्त क्षमतेने गाळप करणार असल्याचा विश्वास संचालक मंडळाने व्यक्त केला.
