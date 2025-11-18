सोन्यासारख्या केळीला कवडीमोल बाजारभाव
वालचंदनगर, ता. १८ : केळीचे गडगडलेले बाजारभाव, व्यापाऱ्यांनी केलेली शेतकऱ्यांची कोंडी आणि सरकारचे शेतकऱ्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे इंदापूर तालुक्यातील केळी उत्पादक हतबल झाला आहे. सोन्यासारखी केळी सध्या दोन ते सात रुपये प्रतिकिलो अशा कवडीमोल बाजारभावात व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केली जात आहे.
इंदापूरची केळी आखाती देशासह इराण, सौदी, दुबईला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत होती. केळीला २५ ते ३२ किलो बाजारभाव मिळत असल्यामुळे इंदापुरामध्ये केळीच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तालुक्यामध्ये केळीचे सुमारे दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र झाले आहे. मात्र, चालू वर्षी केळीने बाजारभाव कोसळ्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आला आहे. या उत्पादनातून शेतकऱ्यांचा खर्च ही निघत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीमध्ये सापडला आहे.
केळी निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी ३० ते ३२ रुपये प्रतिकिलो दराची केळी २ ते ७ रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच अनेक ठिकाणी व्यापारी जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांची केळी खरेदी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. खोडवा असलेल्या केळीकडे तर व्यापारी फिरकत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीमध्ये येऊ लागला आहे.
केळी प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
एकीकडे शेतकऱ्यांची केळी कवडीमोल दराने विक्री होत असल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. दुसरीकडे सरकारचे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे फावत असून, सरकारने केळीच्या प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
व्यापाऱ्यांकडून चौपट फायदा
शेतकऱ्यांच्या केळीला दोन ते सात रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळत असला तरी किरकोळ बाजारामध्ये केळी २० ते ४० रुपये डझन विक्री होत आहे. व्यापारी दुप्पट, तिप्पट,चौपट फायदा कमवत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.तसेच निर्यात करणारे व्यापारी कोल्ड स्टोअरेजमध्ये केळी साठवून ठेवत आहेत.
शेतकऱ्यांना केळीचे उत्पादन घेण्यासाठी एकरी दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत आहे. सध्या दरामुळे शेतकऱ्यांचा फार मोठा तोटा होत असून, उत्पादन खर्च ही निघत नाही.
- प्रमोद निंबाळकर, प्रगतशील शेतकरी, लासुर्णे ता.इंदापूर)
उपाध्यक्ष, बारामती तालुका सहकारी फलोत्पादक संघ
05644
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.