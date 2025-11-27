‘छत्रपती’मधील ७५०कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा कीट
वालचंदनगर, ता. २७ : साखर कारखान्यात काम करीत असताना कामगारांची सुरक्षा महत्वाची असते. त्यामुळे भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी कारखान्यातील ७५० कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा किटचे वाटप करण्यात आले.

सुरक्षा किटमध्ये हेल्मेट, बूट, जॅकेट, गॉगल यांचा समावेश आहे. कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना इंडस्ट्रिल हेल्मेट वाटप केले असून, फिल्डवर काम करणाऱ्या कामगारांना दुचाकीवरून प्रवासासाठी लागणारे हेल्मेट दिले आहे. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले की, प्रत्येक कर्मचाऱ्याने काम करीत असताना स्वत:ची सुरक्षतेविषयी काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच दुचाकीवरून प्रवास करताना योग्य काळजी घ्यावी. कारखान्यातील कामगार चांगले काम करीत असल्यामुळे गाळप चांगले होत आहे.

यावेळी उपाध्यक्ष कैलास गावडे, संचालक शिवाजी निंबाळकर, अॅड. शरद जामदार, रामचंद्र निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपतराव कदम, प्रशांत दराडे, अजित नरुटे, विठ्ठलराव शिंगाडे, अनिल काटे, बाळासाहेब कोळेकर, संतोष मासाळ, नीलेश टिळेकर, सतीश देवकाते, अशोक पाटील, मंथन कांबळे, डॉ. योगेश पाटील, तानाजी शिंदे, माधुरी सागर राजपुरे, सुचिता सचिन सपकळ, अशोक जाधव आदी उपस्थित होते.


