घरगुती उत्पादनांना नवसंजीवनी
बारामती, ता. २९ : मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या पावसाने बारामती तालुक्यातील महिलांचे घरगुती व्यवसाय अक्षरशः ठप्प झाले होते. मात्र, आता पाऊस थांबताच सांडगे, पापड, कुरडई, शेवई निर्मितीला गती मिळाली आहे. जवाहरनगरातील पूजा सदाशिव शिंदे यांनी ३० महिलांना एकत्र करून उत्पादनांचे काम पुन्हा सुरू केले आहे. बाजारात ठोक मागणी वाढल्याने कामाचा वेगही दुपटीने वाढला आहे. महिलांना घरबसल्या रोजगाराची स्थिर संधी मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
पूजा शिंदे म्हणाल्या की, ‘‘सध्या ग्राहकांना नवनवीन रेसिपी आवडू लागल्या आहेत. मात्र, बाजारामध्ये हानिकारक कृत्रिम रंग वापरून अनेक उत्पादने तयार करण्यात येत आहे. याचा गंभीर परिणाम ग्राहकांच्या आरोग्यावरही होत आहे. आम्ही चालू वर्षापासून देवगड व रत्नागिरी हापूस आंब्याचा ओरिजनल पल्प वापरून मँगो कुरडई व मँगो शेवई तयार केली असून याला बाजारामध्ये चांगली मागणी आहे. आम्हाला सांडगे, पापड, कुरडई, शेवई बनविण्याची ठोक ऑर्डर मिळाली आहे. आम्ही परिसरातील सर्व महिलांना एकत्र करून घरातील कामे बघून एकत्र काम करीत आहोत. यामुळे महिलांना घरगुती स्वयंरोज उपलब्ध झाला असून भविष्यात १०० महिलांना रोजगार देण्याचे नियोजन आहे.’’
