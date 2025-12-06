वालचंदनगरच्या सरपंचांना पदावरून हटविण्याचा विभागीय आयुक्त आदेश
वालचंदनगर, ता.६ : वालचंदनगर (ता.इंदापूर) येथील ग्रामपंचायतीचे सरंपच संतोष ऊर्फ कुमार नामदेव गायकवाड यांच्यावर विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कारवाई करून सरपंच पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे.
वालचंदनगर ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष ऊर्फ कुमार नामदेव गायकवाड हे नऊ फेब्रुवारी २०२१ पासून ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहत आहेत. ग्रामपंचायतीचे सदस्य हर्षवर्धन अर्जुन गायकवाड यांच्यासह इतर दहा सदस्यांनी सरपंच संतोष गायकवाड व तत्कालीन ग्रामसेवकांनी संगनमताने नऊ फेब्रुवारी २१ ते १७ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये गैरवर्तन तसेच कर्तव्यामध्ये कसूर करून अपहार केला असल्याचा तक्रारी अर्ज २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हापरिषदेकडे दाखल केला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन ग्रामपंचायतीच्या कारभारची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. यामध्ये सरपंच गायकवाड यांनी कामकाजात हलगर्जीपणा , दुर्लक्ष, आर्थिक व प्रशासकीय अनियमता,नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामकाज करुन कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी अहवालामध्ये म्हटले होते. सरपंच संतोष गायकवाड यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९ (१) नूसार कारवाई करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठवला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयामध्ये सुनावणी सुरू होत्या. ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विभागीय डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी संतोष ऊर्फ कुमार नामदेव गायकवाड यांच्यावर कारवाई करून सरपंच पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, वालचंदनगरचे सरपंच संतोष ऊर्फ कुमार गायकवाड यांनी सांगितले की, राजकीय आकसापोटी सदरची कारवाई केली असून, आम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागणार आहे.
