फडतरे पब्लिक ट्रस्ट तर्फे जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर
वालचंदनगर, ता. २६ : कळंब (ता. इंदापूर) येथील फडतरे पब्लिक ट्रस्टच्या वतीने पाच व्यक्तींना कै. लक्ष्मीबाई फडतरे आदर्श माता जीवनगौरव पुरस्कार व दोन महिलांना मरणोत्तर जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती फडतरे पब्लिक ट्रस्ट अध्यक्ष उत्तम फडतरे यांनी दिली.
फडतरे पब्लिक ट्रस्ट दरवर्षी समाजामध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिलांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सन २०२५ चे लक्ष्मीबाई फडतरे आदर्श माता जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून शेळगावमधील ताराबाई विठ्ठल माने, कोल्हापूर मधील कृष्णाबाई यशवंत पाटील, दहिगाव (ता.माळशिरस) मधील राजश्री जगन्नाथ मोरे, साखरवाडी (ता.फलटण) मधील तेजस्विनी तानाजी संकपाळ, व पुणे येथील गीतांजली प्रकाश जगदाळे यांना लक्ष्मीबाई फडतरे आदर्श माता जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. तसेच बेलवाडी (ता.इंदापूर) येथील कै.हिराबाई हरिभाऊ देसाई व लोणी भापकर (ता.बारामती) येथील कै.राजाक्का बाबासाहेब भापकर यांना मरणोत्तर जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहे. दोन्ही पुरस्कार रविवार (ता.२८) कळंब मधील फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व सारिका माने यांच्या हस्ते देण्यात येणार असल्याची माहिती फडतरे पब्लिक ट्रस्ट अध्यक्ष उत्तम फडतरे,दत्तात्रेय फडतरे व हनुमंत फडतरे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.