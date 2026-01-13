‘छत्रपती’चे सरसकट १०० रुपये प्रतिटन अनुदान
वालचंदनगर, ता.१३ : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने १६ जानेवारीपासून गाळपास येणाऱ्या सभासद व गेटकेनच्या उसाला सरसकट १०० रुपये प्रतिटन अनुदान देणार आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानसह ३२०१ रुपये प्रतिटन उसाचा पहिला हप्ता मिळणार असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात आडसाली ऊस जास्त असल्यामुळे सभासदांच्या ऊस तोडणीस विलंब होत असल्यामुळे सभासदांचे आर्थिक नुकसान विचारात घेऊन संचालक मंडळाने कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील गाळपास येणाऱ्या उसास सरसकट १०० रुपये प्रतिटन अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये जळीत ऊस जास्त प्रमाणात येत असून १६ जानेवारीपासून जळीत ऊस गाळपास २०० रुपये प्रतिटन कपात करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. मागील तीन गळीत हंगामामध्ये कार्यक्षेत्रातील चांगल्या प्रतीचा ऊस बाहेर गेल्यामुळे कारखान्याचे गाळप कमी झाले होते. तसेच साखरेचा उताऱ्यामध्ये घट झाली होती. कमी गाळपाचा परिणाम उत्पन्नावर होऊन कारखान्यासमोरील आर्थिक अडचणी वाढलेल्या होत्या. चालू वर्षी च्या गळीत हंगामामध्ये जास्तीजास्त ऊस गाळप करून साखर उताऱ्यामध्ये वाढ झाल्यास छत्रपती कारखाना आर्थिक गर्तेतून निश्चित बाहेर पडेल असा विश्वास संचालक मंडळाने व्यक्त केला.
यावेळी कारखान्याचे संचालक अॅड. शरद जामदार, रामचंद्र निंबाळकर, शिवाजीराव निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपतराव कदम, प्रशांत दराडे, अजित नरुटे, विठ्ठलराव शिंगाडे, अनिल काटे, बाळासाहेब कोळेकर, संतोष मासाळ, नीलेश टिळेकर, सतीश देवकाते, अशोक पाटील, मंथन कांबळे, डॉ. योगेश पाटील, तानाजी शिंदे, माधुरी राजपुरे, सूचिता सपकळ कार्यकारी संचालक अशोक जाधव व जनरल मॅनेजर हनुमंत करवर उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत २ लाख ११ हजार टन उसाचे गाळप
छत्रपती कारखान्याने ७३ दिवसात ५ लाख ५९ हजार १४ टन उसाचे गाळप केले आहे. तर सहा लाख आठ हजार ६००क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे.सध्या सरासरी साखरेचा उतारा ११.०३ टक्के झाला आहे. साखरेच्या उताऱ्यामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेमध्ये ०.८० टक्यांनी वाढ झाली आहे. कारखान्याचा पुणे जिल्हात दुसऱ्या क्रमांकाचा साखरेचा उतारा असून साखर उतारा वाढल्यामुळे सभासदांना अधिकचा दर मिळणार आहे. तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून एक कोटी ७९ लाख पाच हजार युनिटस् वीज महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला निर्यात आहे. कारखाना क्षमतेपेक्षा अधिक गाळप करीत असून सातत्याने आठ हजार टनांपेक्षा जास्त गाळप होत असल्याचे संचालक मंडळाने सांगितले.
