जंक्शनमधील अपघातात ट्रॅक्टरचालकाचा मृत्यू
वालचंदनगर, ता. १४ ः जंक्शन (ता. इंदापूर) येथे ट्रॅक्टर व दुचाकीच्या झालेल्या विचित्र अपघातामध्ये ट्रॅक्टरचालकाचा मृत्यू झाला असून, दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. बाळू आत्मलिंग निकम (वय ४५, रा. महादेव नगर, शहा, ता. इंदापूर) यांचा मृत्यू झाला आहे, तर ऋषिकेश नितीन लोंढे (वय २६, रा. लासुर्णे) हा युवक गंभीर जखमी झाला असून, बारामतीमधील खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे.
वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी (ता. १३) दुपारच्या सुमारास ट्रॅक्टरचालक निकम हे टॅक्ट्रर व ट्रॉलीसह जंक्शन बाजूकडून रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूने अंथुर्णेकडे भरधाव वेगाने निघाले होते. जंक्शनजवळलील उड्डाणपूल संपल्यानंतर टॅक्ट्ररने दुचाकीला धडक दिली. ट्रॅक्टर बाजूच्या दुभाजकाला धडकल्याने ट्रॉलीसह पलटी झाला. या अपघातामध्ये अंथुर्णेकडून जंक्शनकडे दुचाकीवरून निघालेल्या ऋषिकेश लोंढे ट्रॉलीखाली अडकल्याने अपघातामध्ये गंभीर जखमी झाला आहे, तर ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू झाला आहे. ट्रॅक्टरचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार लक्ष्मण चांदणे करीत आहेत.
