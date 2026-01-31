‘छत्रपती’ला गतवैभव प्राप्त करणे हे दादांचे स्वप्न
वालचंदनगर, ता. ३१ : ‘‘उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या निधनामुळे समाजामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. आभाळ फाटल्यसारखं झालं आहे. दादांनी श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना अडचणीमधून बाहेर काढण्याचे स्वप्न पाहिले होते. छत्रपती गतवैभव प्राप्त व्हावे, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांच्या स्वप्नांना मूर्त रुप देणे, ही खरी त्यांना श्रद्धांजली आहे,’’ असे मत श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी व्यक्त केले.
भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथे श्री छत्रपती कारखान्याच्या वतीने अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या शोकसभेचे कार्यक्रमामध्ये बोलत ते होते. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष कैलास गावडे, संचालक अॅड. शरद जामदार, शिवाजीराव निंबाळकर, रामचंद्र निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपतराव कदम, प्रशांत दराडे, अजित नरुटे, विठ्ठलराव शिंगाडे, अनिल काटे, बाळासाहेब कोळेकर, संतोष मासाळ, नीलेश टिळेकर, सतीश देवकाते, अशोक पाटील, मंथन कांबळे, डॉ. योगेश पाटील, तानाजी शिंदे, माधुरी सागर राजपुरे, सुचिता सचिन सपकळ, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव, जनरल मॅनेजर हनुमंत करवर, कामगार नेते युवराज रणवरे उपस्थित होते.
यावेळी जाचक म्हणाले, ‘‘दादांच्या अपघाती निधनामुळे समाजातील सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यांच्या अचानक जाण्यामुळे मन सुन्न झाले आहे. दोन दिवसांतून एकदा दादांचा फोन येत होता. कारखान्याच्या कारभाराचा आढावा घेत होते. अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांचा त्वरित प्रयत्न असायचा. त्यांच्यामुळे श्री छत्रपती कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्याचे सामर्थ्य मिळाले. आपल्या कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून कारखान्याला कोणीही कर्ज देण्यास तयार नव्हते. दादा व भरणेमामांच्या प्रयत्नामुळे कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी पैसे मिळाले आहेत. दादांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक हप्ता, कारखान्यातील कामगारांना ज्यादा बोनस देणे शक्य झाले. कारखाना परिसरातील रस्त्यासांठी १२ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. शाळेसाठी २५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद केली. दादा इतक्या कामाचा माणूस मी पाहिला नव्हता. लाख गेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा राहिला पाहिजे, परंतु आज दादा गेल्यामुळे लाखांचा पोशिंदाच गेला आहे. दादांच्या अकाली जाण्यामुळे श्री छत्रपती कारखाना व परिसर पोरका झाला आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.