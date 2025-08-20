वाल्ह्यात संत सेना महाराज पुण्यतिथी साजरी
वाल्हे, ता. २० : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील नाभिक समाजाच्या वतीने श्री संतसेना महाराज यांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून साजरी करण्यात आली.
ना स्पीकर, ना ढोल, ना डॉल्बी अत्यंत साध्या पद्धतीने पारंपरिक अशा धार्मिक विधीतून बुधवारी (ता. २०) महर्षी वाल्मीकीऋषी मंदिरामध्ये संत सेना महाराजांची पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. सकाळी महाभिषेक व पूजा पार पडल्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते संतसेना महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी बाळासाहेब भुजबळ, अॅड. किरण कुमठेकर, दत्तात्रेय पवार, प्रकाश पवार, रवींद्र भोसले,
उत्तम बुनगे, मंगेश पवार, प्रदीप गायकवाड, गणेश गायकवाड, पांडुरंग पवार, प्रवीण भुजबळ, अरविंद दुर्गाडे, दिलीप नाझरे, सदाशिव पवार, कुंडलिक पवार उपस्थित होते.
अकरा वाजता मनोज रणनवरे यांचे फुलाच्या कीर्तनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी महाराजांनी संत सेना महाराज यांच्या संपूर्ण आध्यात्मिक जीवनावर आपल्या प्रवचनातून पांडुरंग आणि सेना महाराज यांच्या भक्तीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास सेना महाराजांचा जयघोष करत फुलांची उधळण करून हरिनामाच्या गजरात टाळ-मृदंगाच्या तालावर पुण्यतिथी सोहळा पार पडला. सोमनाथ गायकवाड, राजेंद्र काळंगे, बबनमहाराज भुजबळ, उपसरपंच मोहन पवार यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. यावेळी सोमनाथ गायकवाड, शांताराम गायकवाड, गजानन गायकवाड यांच्या वतीने महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
