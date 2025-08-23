किडींचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकरी चिंतेत

वाल्हे, ता. २३ : सध्या सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे परिसरातील पिकांना फटका बसला आहे. राख परिसरात सततच्या पावसामुळे पिकांची स्थिती
नाजूक बनली आहे. वाढ खुंटल्याने विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. घेवडा, बाजरी, तूर, भुईमुग, मका, सोयाबीन आदी पिकांवर विविध किडींचा हल्ला होत असल्याने वाढ खुंटली आहे. रोगांचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत.
यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खरीप पिकांची लागवड केली होती. मात्र संततधार पाऊस व ढगाळ हवामानामुळे सूर्यप्रकाशाचा अभाव निर्माण झाला आहे. परिणामी पिकांची वाढ खुंटली आहे. पिकांवर कीड व रोगांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. ढगाळ हवामान कीड व रोगांना पोषक असल्याने घेवडा, भुईमूग, मुग, मका, तूर, सोयाबीन, बाजरी आदि पिकांवर प्रादुर्भाव झाला आहे. अनेक ठिकाणी पाणथळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिके पिवळी पडत आहेत. महागडी बियाणे, रासायनांची फवारणी करूनही पिकांची सुधारणा न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
संततधार पावसामुळे आमच्या शेतातील पिके पूर्णपणे रोगाच्या विळख्यात सापडली आहेत. पावसाने उसंत घेतल्यानंतर चांगली दिसणारी पिके आता सततच्या पावसामुळे किडरोगाच्या विळख्यात सापडली आहेत. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तत्काळ पंचनामे करून, नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
- विनायक पवार, शेतकरी
सद्यःस्थितीत परिस्थिती अजूनही गंभीर असून शेतकरी वर्गामधून शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित प्रशासनाने या समस्येची गंभीर दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- प्रकाश भुजबळ, शेतकरी
अंजिराचा बहार जातो की काय?
आडाचीवाडी येथील अंजीर उत्पादक शेतकरी प्रशांत पवार यांनी सांगितले की, यावर्षी पावसाची सुरुवात लवकर झाल्याने अंजीर बहारही लवकर धरला होता. मात्र सध्याच्या ओलसर हवामानामुळे अंजीर बागांमध्ये तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने यंदाचा अंजिराचा बहार जातो की काय या चिंतेत अंजीर उत्पादक शेतकरी आहे.
