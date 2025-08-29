वाल्हेतील तरुणानी साकारला त्रिशुंड गणपती
वाल्हे, ता. २९ : सण, संस्कृती आणि पर्यावरण यांच्यात सुंदर समन्वय साधत, वाल्हे (ता. पुरंदर) नजीक माळवाडी येथील तरुण अतुल भुजबळ यांनी पुण्यातील सोमवार पेठेतील २५० वर्षांपूर्वीच्या पुरातन त्रिशुंड गणपतीची हुबेहूब आणि पर्यावरणपूरक प्रतिकृती साकारली आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी साकारलेला हा गणपती निसर्गमित्र आणि पुरातन शिल्पकलेचा संगम असून, त्यांच्या या कार्याची चर्चा सध्या परिसरात जोरात आहे.
अतुल भुजबळ (वय २८) हे पुणे येथील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑप्टोमेट्रिस्ट म्हणून कार्यरत असून, वैद्यकीय क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावत असतानाही, त्यांनी पाच वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याचा संकल्प हाती घेतला आहे. सोमवार पेठेमध्ये असणारा त्रिशुंड गणपती हा पुण्यातील एक दुर्मिळ, पुरातन मूर्तीचा नमुना मानला जातो. गणेशाच्या या रूपात तीन सोंड असे अद्वितीय रूप पाहायला मिळते. या मूर्तीच्या वैशिष्ट्यांवर संशोधन करून अतुल यांनी तिची प्रतिकृती अतिशय बारकाईने साकारली असून, त्यात कोणतेही रासायनिक रंग, प्लास्टिक किंवा पीओपीचा वापर न करता पूर्णतः पर्यावरण पूरक शाडू मातीचा वापर तसेच सेंद्रिय साहित्याचा उपयोग करण्यात आला आहे.
भुजबळ यांनी साकारलेली ही प्रतिकृती कोणत्याही देखाव्याचा भाग नसून, घरीच या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करत आहेत.

गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा भाग असला तरी त्यामध्ये निसर्गाची हानी होणार नाही याची जबाबदारी आपली आहे. म्हणूनच मी मूर्ती बनवताना पर्यावरणपूरक साहित्यच वापरतो. या प्रतिकृतीमुळे पुरातन मूर्तीकलेचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतो आणि पर्यावरण रक्षणाचाही संदेश दिला जातो.
