पीडीसीसी बॅंकेच्या वर्धापनदिनी वाल्ह्यात विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप
वाल्हे, ता. ४ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा वर्धापन दिन गुरुवारी (ता. ४) उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने ग्राहकांना विविध प्रकारच्या रोपांचे वाटप, तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व खाऊचे वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाची सुरवात माजी सरपंच दत्तात्रेय पवार यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. यानंतर बॅंकेच्या वतीने पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत बॅंक ग्राहकांना मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रकारच्या रोपांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये फळरोपे व सावली देणाऱ्या रोपांचा समावेश होता. तसेच, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना खाऊ व शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. शालेय जीवनात शिक्षणाच्या सोयीसाठी अशा स्वरूपातील मदत उपयुक्त ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया माजी सरपंच पवार यांनी व्यक्त केली.
याप्रसंगी माजी सरपंच महादेव चव्हाण, अमोल खवले, गिरीश पवार, सूर्यकांत पवार, पिंगोरी सरपंच संदीप यादव, प्रताप इंदलकर, देविदास पांडकर, जयवंत भुजबळ, सागर भुजबळ, दादासाहेब मदने, सचिन जाधव, जमिल शेख, रामदास सपकाळ आदींसह बॅंक ग्राहक उपस्थित होते.
रोखपाल तरन्नुम आतार, अभिजित पवार, अनिल पवार, महेश पवार, मकरंद चव्हाण, विकास भुजबळ आदींसह सोसायटीचे सचिव राजेश कुदळे, राहुल जाधव, ज्ञानेश्वर पवार यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. वाल्हे शाखेचे शाखाप्रमुख संतोष दुर्गाडे यांनी प्रास्ताविक केले. विकास अधिकारी मयूर भुजबळ यांनी आभार मानले.
05202
