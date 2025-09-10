वाल्हे येथील बाजारात गवार, कारली तेजीत
वाल्हे, ता. १० : वाल्हे (ता.पुरंदर) आठवडे बाजारात मागणीच्या तुलनेत भाज्यांची आवक कमी होत आहेत. पितृपंधवड्यामुळे गवार, कारली, भेंडीचे बाजारभाव तेजीत आहेत. पुढील काही दिवस मागणी कायम राहणार असल्याचा अंदाज विक्रेते अमोल गार्डी यांनी वर्तवला आहे.
मागील महिनाभरापूर्वी भाज्यांना मागणी कमी होती. मागणीच्या तुलनेत बाजारात भाजीपाल्यांची आवकही मोठ्या प्रमाणावर होती. त्यामुळे भाज्यांचे बाजारभाव कमी झाले होते. भाजीपाला नाशवंत असून अपेक्षेएवढे दर मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. पावसाने उघडीप दिली असल्याने
पितृपंधवड्याला सुरवात झाल्याने अळूची पाने, काकडीसह विविध पालेभाज्यांना दरवर्षी मागणी असते. सद्यस्थितीत वाढलेल्या मागणीमुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारात भाज्यांचे भाव वाढल्याचेही गार्डी यांनी सांगितले. पावसाने उघडीप दिली असल्याने विक्रीसाठी बाजारात दाखल होत असलेल्या भाज्यांचा दर्जा चांगला आहे.
पितृपंधवड्यामुळे आपल्या पुर्वजनांना नैवैद्य काढून देण्याची पद्धतआहे. त्याकरिता बहुतांश भाज्यांचा वापर केला जात असल्याने भाजीपाल्यांची
मागणी वाढली असून त्या तुलनेत आवक कमी आहे. त्यामुळे बाजारामध्ये भाज्यांचे दर काहीसे वाढले आहेत, असे बाळासाहेब भुजबळ व दत्तात्रेय पवार या ग्राहकांनी सांगितले.
पेरू, केळी, आणि डाळिंबांना मागणी वाढल्यामुळे फळांच्या दरात वाढ झाली आहे. पेरू आणि केळीच्या तुलनेत डाळिंबाच्या दरात थोडी वाढ झाली आहे, असे
फळ विक्रेते रेहान खान यांनी सांगितले.
बाजारातील भाज्यांचे किलोचे बाजारभाव : गवार :१२०, भेंडी : ६०, कारली : ८०, मुळा : १०, डेसा :१० (गड्डी), काकडी : ३०, आळूची पाने : २०(गड्डी), मेथी : २० गड्डी
05221
