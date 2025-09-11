आडाचीवाडीत कुत्र्याचा फडशा
वाल्हे, ता. ११ : आडाचीवाडी (ता.पुरंदर) हद्दीतील राडरास वस्तीमधील ज्येष्ठ महिला शेतकरी तारूबाई शिर्के यांच्या पाळीव कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करून
फडशा पाडला. ही घटना बुधवार (ता. १०) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. बिबट्याचे परिसरात वारंवार होणारे दर्शन व हल्ल्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे
वातावरण पसरले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून बिबट्याच्या बंदोबस्ताची मागणी होत आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून आडाचीवाडी परिसरामध्ये बिबट्याची दहशत आहे. दिवसाही बिबट्या वावरत असल्याने महिला शेतकऱ्यांसह
नागरिकांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली आहे. मोठ्या बिबट्याबरोबरच त्याच्या पिल्लांचाही वावर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, शिर्के यांना मध्यरात्रीच्या दरम्यान गोट्यामधून जनावरांसह कुत्र्याचा ओरडण्याचा आवाज आला. आवाजाने जाग आल्यानंतर शिर्के कुटुंबीयांनी गोठ्याकडे धाव घेतली असता त्यांच्या आवाजाने बिबट्याने जातीवरून कुत्र्याला घेऊन पोबारा केला. दरम्यान, शिर्के कुटुंबीयांनी बॅटरीने आजूबाजूला पाहणी केली अंधारामध्ये बिबट्या
तोंडामध्ये कुत्र्याला धरुन पळून जात असल्याचे त्यांना दिसला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आडाचीवाडी परिसरात मागील तीन दिवसामध्ये दोन वेळा दर्शन होऊन मोठ्या बिबट्यास त्याच्या पिल्लांचा वावर असल्याने महिला शेतकरी वर्गामध्ये घबराट बसरली आहे. तरी वनविभागाने या घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पिंजरा लावून बिबट्यास जेरबंद करावे.
- सुवर्णा बजरंग पवार, सरपंच आडाचीवाडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.